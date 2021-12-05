«Детям пригодятся»: Лепс подарил дочери Киркорова 2 тысячи долларов

Москва, 5 декабря. Певец Григорий Лепс стал гостем программы «Ты не поверишь!» и озвучил сумму, которую подарил дочери эстрадного певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории на ее первый юбилей.

Автор хита «Рюмка водки» заявил, что взрослым деньги не очень-то нужны, в то время как младшее поколение всегда знает, на что потратить подаренные средства.

«Просто деньги подарил. В размере двух тысяч долларов. Ребенок знает, куда их потратить. Это нам, взрослым, деньги в общем-то ни к чему. А детям они всегда пригодятся», — с юмором высказался Лепс.

Дочери Киркорова исполнилось 10 лет. В честь круглой даты звездный отец устроил по-настоящему грандиозную вечеринку, на которую были приглашены самые яркие звезды российского шоу-бизнеса. Мероприятие также посетил TikTok-блогер Даня Милохин, от которого именинница Алла-Виктория пришла в восторг.

Несмотря на то, что певец позволяет себе устраивать роскошные приемы, ранее артист возглавил список знаменитых должников отечественного шоу-бизнеса. Киркоров не уплатил налоги на сумму более 1 млн рублей. В этом же списке оказались артистка МакSим и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.