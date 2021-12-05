ВОЗ назвала преждевременной информацию о тяжелом течении COVID-19 из-за мутации «Омикрон»

Москва, 5 декабря. Первоначальные сведения доказывают, что заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон» переносят COVID-19 в более легкой форме, но окончательные выводы по этому вопросу пока делать рано. Соответствующее заявление сделала специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Ван Керкхове поделилась этой информацией 5 декабря во время эфира на телеканале CBS. По ее словам, данные ВОЗ по степени тяжести заболевания, которое вызывает мутация «Омикрон», пополняются каждый день. Специалист подчеркнула, что первоначальные сведения свидетельствуют о том, что люди, заразившиеся этим штаммом, в большинстве случаев переносят COVID-19 в более легкой форме, но пока говорить об этом очень рано.

Эксперт объяснила, что это имеет связь с тем, что прохождение всего цикла занимает время. Речь идет об этапах от инфицирования до полного выздоровления. По словам ван Керкхове, может понадобиться несколько недель, прежде чем ВОЗ поймет, у скольких инфицированных этой мутацией разовьется тяжелое заболевание.

Коронавирусную мутацию «Омикрон» недавно выявили на территории Исландии. Впервые этот штамм появился в Южно-Африканской Республике (ЮАР).