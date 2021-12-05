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Netflix опубликовал первый 11-секундный тизер сериала по Resident Evil

Общество
Netflix опубликовал первый 11-секундный тизер сериала по Resident Evil
Prt Scr youtube.com  /  Resident Evil

Москва, 5 декабря. Стриминговая платформа Netflix выпустила первый тизер сериала Resident Evil. Премьера нового проекта запланирована на 2022 год.

В видео был показан зараженный вирусом доберман и логотип сериала. Других подробностей сериала зрители так и не узнали.

В новом кинопроекте примут участие такие актеры, как Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес.

Ранее сообщалось, что список актеров был рассекречен во время фан-мероприятия Netflix Geekend Week. Отмечалось, что Лэнс Реддик, который известен зрителям по фильму «Джон Уик» и сериалу «Прослушка», сыграет Альберта Вескера.

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netflix сериалы Resident Evil
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