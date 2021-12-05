Сестра Шукшиной обвинила актрису в «покупке» внука у экс-возлюбленной ее сына Макара

Москва, 5 декабря. Сестра знаменитой российской актрисы Марии Шукшиной Ольга рассказала о подробностях семейного конфликта с участием маленького внука артистки.

Спокойная обстановка в семье актрисы закончилась пару лет назад — звездная семья никак не могла поделить маленького внука звезды Марка. Мать мальчика Фрейея Зильбер родила сына тайно и ничего не рассказала знаменитой родственнице.

В течение нескольких лет своего наследника не видел ни сын Шукшиной — Макар Касаткин, ни сама артистка. Когда конфликт достиг всероссийского масштаба, внук Шукшиной внезапно начал жить со своей звездной бабушкой.

«Ее же прижали к стенке — она вынуждена была признать своего внука и взять его. Есть инсайдерская информация, что она выкупила практически этого внука. Что она рассчиталась со своей невесткой, купила ей квартиру где-то там в Барнауле и сказала, что «на этих условиях ты не появляешься нигде, мальчика забираем себе»», — цитирует рассказ сестры артистки Ольги Шукшиной BLITZ+.

Ранее артистка Мария Шукшина рассказала, какие гонорары получают звезды за скандальные шоу. За «жуткие семейные разборки», по словам актрисы, можно получить миллионы. В период пандемии многие артисты потеряли свои источники дохода, поэтому такие ток-шоу стали их возможностью улучшить свое финансовое состояние.