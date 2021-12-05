Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 23:05
23:00
Общество
Опытный полярник Виктор Боярский рассказал, как выживать в холодном и заснеженном Петербурге
22:55
Шоу-бизнес
«Детям пригодятся»: Лепс подарил дочери Киркорова 2 тысячи долларов
22:52
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ стягивают войска, украинские военные на передовой используют смартфоны
22:36
Общество
Правительство Петербурга блокирует «неудобные вопросы» об уборке снега от жителей города
22:30
Весь мир
Сальвадор купил 150 биткоинов на фоне резкого падения курса криптовалюты
22:22
Общество
ВОЗ назвала преждевременной информацию о тяжелом течении COVID-19 из-за мутации «Омикрон»
22:21
Общество
Netflix опубликовал первый 11-секундный тизер сериала по Resident Evil
22:18
Весь мир
Борьба с «моншерами»: как МИД Турции превратился в собрание лоялистов Эрдогана
22:14
Общество
Самарский университет может стать базой для испытаний частных космических спутников
22:02
Весь мир
Главу клиники в Иордании приговорили к тюрьме после массовой гибели пациентов с COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Главу клиники в Иордании приговорили к тюрьме после массовой гибели пациентов с COVID-19

Весь мир
Главу клиники в Иордании приговорили к тюрьме после массовой гибели пациентов с COVID-19
stocksnap.io  / 

Амман, 5 декабря. Суд в Иордании приговорил директора больницы «Аль-Хосейн» в городе Эс-Салт и четверых его помощников к трем годам тюремного заключения, признав их виновными в гибели десяти пациентов в марте этого года.

Причиной смерти больных коронавирусом тогда стало прекращение подачи кислорода в аппараты искусственной вентиляции легких. Как пояснил глава клиники Абдель Разак аль-Хасман, это произошло по причине истощения запасов газа в баллонах из-за большого числа нуждающихся в ИВЛ, однако он отметил, что обычно для таких случаев имеются резервы.

По словам директора, в тот момент в больнице находилось 180 пациентов с COVID-19, все они были обеспечены баллонами. Однако, как сообщил один из родственников погибших, в тот момент в лечебном учреждении работали лишь один врач и две медсестры, которым одновременно приходилось обслуживать около 50 человек. Поэтому не исключено, что сотрудники попросту не успели заметить, как в баллонах закончился газ.

Новость о смерти пациентов спровоцировала протесты населения, которое собралось возле больницы и требовало правосудия. Клинику в тот же день посетил король Иордании Абдалла II, отстранив от занимаемой должности ее директора и потребовав проведения разбирательства. С аналогичным призывом выступил и премьер Бишер аль-Хасауна, а министр здравоохранения Назир Обейдат добровольно подал в отставку, предварительно инициировав расследование о причинах прекращения работы аппаратов ИВЛ. Как сообщается, вскоре после визита короля в больницу был доставлен резервуар с жидким кислородом.

По решению председателя судебного совета дело было передано для предварительного изучения в прокуратуру. По итогам разбирательства Аль-Хасман и его помощники признаны виновными в гибели пациентов и осуждены за непреднамеренное убийство.

Изначально в Иордании отмечался слабый рост заболеваемости, однако вскоре число зараженных резко стало расти, и в определенный период королевство заняло первое место на Ближнем Востоке по количеству летальных исходов среди зараженных COVID-19. Лишь к началу этого года медицинские службы смогли взять распространение пандемии под контроль, что позволило властям начать восстановление туристического сектора — одного из главных источников доходов государства. В январе иностранцам вновь разрешили въезд в Иорданию, однако в прошлом месяце гражданам из ряда африканских стран запретили посещать королевство из-за появления нового штамма «омикрон».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Главу клиники в Иордании приговорили к тюрьме после массовой гибели пациентов с COVID-19
суд иордания коронавирус
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать