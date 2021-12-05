Главу клиники в Иордании приговорили к тюрьме после массовой гибели пациентов с COVID-19

Амман, 5 декабря. Суд в Иордании приговорил директора больницы «Аль-Хосейн» в городе Эс-Салт и четверых его помощников к трем годам тюремного заключения, признав их виновными в гибели десяти пациентов в марте этого года.

Jordan jails hospital director over deaths of Covid-19 patients



https://t.co/OAq80rUJrS — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 5, 2021

Причиной смерти больных коронавирусом тогда стало прекращение подачи кислорода в аппараты искусственной вентиляции легких. Как пояснил глава клиники Абдель Разак аль-Хасман, это произошло по причине истощения запасов газа в баллонах из-за большого числа нуждающихся в ИВЛ, однако он отметил, что обычно для таких случаев имеются резервы.

По словам директора, в тот момент в больнице находилось 180 пациентов с COVID-19, все они были обеспечены баллонами. Однако, как сообщил один из родственников погибших, в тот момент в лечебном учреждении работали лишь один врач и две медсестры, которым одновременно приходилось обслуживать около 50 человек. Поэтому не исключено, что сотрудники попросту не успели заметить, как в баллонах закончился газ.

Новость о смерти пациентов спровоцировала протесты населения, которое собралось возле больницы и требовало правосудия. Клинику в тот же день посетил король Иордании Абдалла II, отстранив от занимаемой должности ее директора и потребовав проведения разбирательства. С аналогичным призывом выступил и премьер Бишер аль-Хасауна, а министр здравоохранения Назир Обейдат добровольно подал в отставку, предварительно инициировав расследование о причинах прекращения работы аппаратов ИВЛ. Как сообщается, вскоре после визита короля в больницу был доставлен резервуар с жидким кислородом.

Covid: Jordan's health minister quits over hospital oxygen deaths https://t.co/ky51RXrPBk — BBC Health News (@bbchealth) March 13, 2021

По решению председателя судебного совета дело было передано для предварительного изучения в прокуратуру. По итогам разбирательства Аль-Хасман и его помощники признаны виновными в гибели пациентов и осуждены за непреднамеренное убийство.

Изначально в Иордании отмечался слабый рост заболеваемости, однако вскоре число зараженных резко стало расти, и в определенный период королевство заняло первое место на Ближнем Востоке по количеству летальных исходов среди зараженных COVID-19. Лишь к началу этого года медицинские службы смогли взять распространение пандемии под контроль, что позволило властям начать восстановление туристического сектора — одного из главных источников доходов государства. В январе иностранцам вновь разрешили въезд в Иорданию, однако в прошлом месяце гражданам из ряда африканских стран запретили посещать королевство из-за появления нового штамма «омикрон».