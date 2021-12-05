Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 23:04
23:00
Общество
Опытный полярник Виктор Боярский рассказал, как выживать в холодном и заснеженном Петербурге
22:55
Шоу-бизнес
«Детям пригодятся»: Лепс подарил дочери Киркорова 2 тысячи долларов
22:52
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ стягивают войска, украинские военные на передовой используют смартфоны
22:36
Общество
Правительство Петербурга блокирует «неудобные вопросы» об уборке снега от жителей города
22:30
Весь мир
Сальвадор купил 150 биткоинов на фоне резкого падения курса криптовалюты
22:22
Общество
ВОЗ назвала преждевременной информацию о тяжелом течении COVID-19 из-за мутации «Омикрон»
22:21
Общество
Netflix опубликовал первый 11-секундный тизер сериала по Resident Evil
22:18
Весь мир
Борьба с «моншерами»: как МИД Турции превратился в собрание лоялистов Эрдогана
22:14
Общество
Самарский университет может стать базой для испытаний частных космических спутников
22:02
Весь мир
Главу клиники в Иордании приговорили к тюрьме после массовой гибели пациентов с COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители ЦАР осудили Совбез за продление дорогостоящей и неэффективной миссии ООН

Весь мир
Жители ЦАР осудили Совбез за продление дорогостоящей и неэффективной миссии ООН
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 5 декабря. Продление мандата бесполезной во всех отношениях многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) обойдется налогоплательщикам более чем в один миллиард долларов, сообщает издание Nouvelles plus.

«С 2014 года «голубые каски» работают на территории Центральноафриканской Республики, при этом их бюджет увеличивается с каждым годом. В 2022-м Организация Объединенных Наций намерена потратить на указанные цели 1 116 738 700 долларов. Выходит, что за 7 лет присутствия, было бесполезно потрачено более 7 миллиардов?

Напомним, основные цели работы миротворцев — защита гражданского населения и прав человека, помощь в стабилизации. Однако за всю историю представителям ООН так и не удалось восстановить мир в стране. И это мы еще не говорим о тысячах погибших из-за бездействия миссии, а также повальном распространении всевозможных группировок», — пишут сотрудники СМИ.

Журналисты раскритиковали руководство Совета Безопасности международной организации за то, что оно не предпринимает никаких действий для реформирования МИНУСКА, а с каждым годом сохраняет ее мандат.

Жители ЦАР осудили Совбез за продление дорогостоящей и неэффективной миссии ООН
wikipedia.org / Neptuul / CC BY-SA 3.0

«И это при том что в последнее время миссия все чаще вызывает раздражение местного населения. В первую очередь, это связано с успехами национальной армии (FACA), обученной российскими инструкторами.

Именно военные, а не сотрудники ООН освободили ЦАР от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Более того, миротворцы постоянно становятся участниками ДТП, в которых гибнут центральноафриканцы», — пишут авторы издания Nouvelles plus.

Обвиняют «голубые каски» и во взаимодействии с радикалами, продаже им вооружения и боеприпасов, опасных для гражданских противопехотных мин. Вскрывались факты незаконного вывоза природных ресурсов государства.

Жители ЦАР осудили Совбез за продление дорогостоящей и неэффективной миссии ООН
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Все указанные правонарушения игнорируются руководством ООН, оно защищает от правосудия ЦАР своих людей, делает все возможное для того, чтобы преступники остались безнаказанными. И при этом еще сохраняют мандат, что вызывает откровенный гнев у населения», — заключили в СМИ.

В конце ноября на главной площади столицы Центральноафриканской Республики появился огромный баннер с надписью «МИНУСКА — убийцы». Таким образом, жители напомнили «голубым каскам» об их преступлениях, из-за которых погибли гражданские.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жители ЦАР осудили Совбез за продление дорогостоящей и неэффективной миссии ООН
оон африка совбез оон цар миротворцы оон мандат
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать