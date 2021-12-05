Жители ЦАР осудили Совбез за продление дорогостоящей и неэффективной миссии ООН

Банги, 5 декабря. Продление мандата бесполезной во всех отношениях многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) обойдется налогоплательщикам более чем в один миллиард долларов, сообщает издание Nouvelles plus.

«С 2014 года «голубые каски» работают на территории Центральноафриканской Республики, при этом их бюджет увеличивается с каждым годом. В 2022-м Организация Объединенных Наций намерена потратить на указанные цели 1 116 738 700 долларов. Выходит, что за 7 лет присутствия, было бесполезно потрачено более 7 миллиардов? Напомним, основные цели работы миротворцев — защита гражданского населения и прав человека, помощь в стабилизации. Однако за всю историю представителям ООН так и не удалось восстановить мир в стране. И это мы еще не говорим о тысячах погибших из-за бездействия миссии, а также повальном распространении всевозможных группировок», — пишут сотрудники СМИ.

Журналисты раскритиковали руководство Совета Безопасности международной организации за то, что оно не предпринимает никаких действий для реформирования МИНУСКА, а с каждым годом сохраняет ее мандат.

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«И это при том что в последнее время миссия все чаще вызывает раздражение местного населения. В первую очередь, это связано с успехами национальной армии (FACA), обученной российскими инструкторами. Именно военные, а не сотрудники ООН освободили ЦАР от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Более того, миротворцы постоянно становятся участниками ДТП, в которых гибнут центральноафриканцы», — пишут авторы издания Nouvelles plus.

Обвиняют «голубые каски» и во взаимодействии с радикалами, продаже им вооружения и боеприпасов, опасных для гражданских противопехотных мин. Вскрывались факты незаконного вывоза природных ресурсов государства.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Все указанные правонарушения игнорируются руководством ООН, оно защищает от правосудия ЦАР своих людей, делает все возможное для того, чтобы преступники остались безнаказанными. И при этом еще сохраняют мандат, что вызывает откровенный гнев у населения», — заключили в СМИ.

В конце ноября на главной площади столицы Центральноафриканской Республики появился огромный баннер с надписью «МИНУСКА — убийцы». Таким образом, жители напомнили «голубым каскам» об их преступлениях, из-за которых погибли гражданские.