Жители ЦАР осудили Совбез за продление дорогостоящей и неэффективной миссии ООН

Банги, 5 декабря. Продление мандата бесполезной во всех отношениях многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) обойдется налогоплательщикам более чем в один миллиард долларов, сообщает издание Nouvelles plus.
«С 2014 года «голубые каски» работают на территории Центральноафриканской Республики, при этом их бюджет увеличивается с каждым годом. В 2022-м Организация Объединенных Наций намерена потратить на указанные цели 1 116 738 700 долларов. Выходит, что за 7 лет присутствия, было бесполезно потрачено более 7 миллиардов?
Напомним, основные цели работы миротворцев — защита гражданского населения и прав человека, помощь в стабилизации. Однако за всю историю представителям ООН так и не удалось восстановить мир в стране. И это мы еще не говорим о тысячах погибших из-за бездействия миссии, а также повальном распространении всевозможных группировок», — пишут сотрудники СМИ.
Журналисты раскритиковали руководство Совета Безопасности международной организации за то, что оно не предпринимает никаких действий для реформирования МИНУСКА, а с каждым годом сохраняет ее мандат.
«И это при том что в последнее время миссия все чаще вызывает раздражение местного населения. В первую очередь, это связано с успехами национальной армии (FACA), обученной российскими инструкторами.
Именно военные, а не сотрудники ООН освободили ЦАР от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Более того, миротворцы постоянно становятся участниками ДТП, в которых гибнут центральноафриканцы», — пишут авторы издания Nouvelles plus.
Обвиняют «голубые каски» и во взаимодействии с радикалами, продаже им вооружения и боеприпасов, опасных для гражданских противопехотных мин. Вскрывались факты незаконного вывоза природных ресурсов государства.
«Все указанные правонарушения игнорируются руководством ООН, оно защищает от правосудия ЦАР своих людей, делает все возможное для того, чтобы преступники остались безнаказанными. И при этом еще сохраняют мандат, что вызывает откровенный гнев у населения», — заключили в СМИ.
В конце ноября на главной площади столицы Центральноафриканской Республики появился огромный баннер с надписью «МИНУСКА — убийцы». Таким образом, жители напомнили «голубым каскам» об их преступлениях, из-за которых погибли гражданские.