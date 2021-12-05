Президент ЦАР обвинил оппозицию в попытках срыва общенационального диалога

Банги, 5 декабря. Вместо того чтобы пытаться сорвать миротворческую инициативу правительства Центральноафриканской Республики, оппозиционным силам следовало сконцентрироваться на интересах рядовых жителей. Такое мнение озвучил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Мой долг как главы государства рассказать соотечественникам, что определенные политики пытаются взорвать мосты, ведущие к общенациональному диалогу. Эти люди игнорируют желания населения, закрывая глаза на патриотические настроения», — заявил гарант.

Туадера в очередной раз призвал оппозиционные силы вернуться к участию в организационном комитете миротворческой инициативы, которая должна объединить все слои общества и сплотить нацию.

«Действительно, отдельные люди недовольны судебными разбирательствами, начатыми в отношении определенных политиков. Именно на них лежит ответственность за срыв инициатив, направленных на стабилизацию обстановки в ЦАР. Поэтому глава государства попросил оппозицию одуматься и проявить чувство патриотизма. Это поможет спасти страну от упадка», — пишут сотрудники издания Ndjoni Sango.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По мнению Фостен-Арканжа Туадера, население республики устало нести бремя политических ошибок.

«Если мы ничего не изменим, то не сможем противостоять возникающим вызовам современности. Не сумеем модернизировать сектор безопасности, здравоохранения, образования, финансово-экономический сектор. Все проблемы кроются в несогласованности действий и сейчас вина лежит именно на оппозиции», — заключил глава ЦАР.

В конце ноября президент Центральноафриканской Республики также призывал лидеров COD-2020 вернуться к работе подготовительного комитета общенационального диалога.