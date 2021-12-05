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Обращение в СК с просьбой проверить творчество музыкантов Noize MC и Oxxxymiron оказалось шуткой

Общество
Обращение в СК с просьбой проверить творчество музыкантов Noize MC и Oxxxymiron оказалось шуткой
Global Look Press  /  oxxxymiron. com

Москва, 5 декабря. Блогер Дмитрий Якушев направил обращение к председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину с требованием проверить треки Noize mc и Oxxxymiron на экстремизм 2 декабря. Позже стало известно, что письмо было шуточным.

Якушев утверждает, что на самом деле не было никакого обращения «группы патриотов». Письмо блогер обозвал сатирой на «наше время», специально написанной в нелепой форме.

«Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение», — написал Якушев в своем блоге в Livejournal.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин заявил, что коллега вышеупомянутых исполнителей рэпер Моргенштерн занимается торговлей наркотиками в социальных сетях. К такому выводу он пришел после экспертной проверки текстов композиций певца.

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ск рф noize mc oxxxymiron якушев
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