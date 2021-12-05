Тунисский суд приговорил террориста ИГ к 48 годам тюрьмы

Тунис, 5 декабря. Тунисский суд приговорил 29-летнего гражданина к 48 годам лишения свободы по обвинению в планировании террористической операции.

Согласно сведениям Департамента по расследованию уголовных дел, молодой человек являлся членом сирийского ответвления организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и намеревался совершить ряд подрывных актов в Тунисе и Франции. Он действовал в координации с террористическими ячейками, присутствующими в обеих странах.

Из показаний молодого осужденного следует, что он родом из южных регионов североафриканского государства. Несколько лет назад мигрировал в Европу, после чего отправился в Сирию, где участвовал в боевых действиях в рядах ИГ1.

Его арест стал результатом сотрудничества между французской и тунисской службами безопасности. Первая как раз и представила данные о планировании им преступлений.

Минувшим летом премьер-министр Правительства национального единства Ливии обвинил соседнюю страну в экспорте терроризма. Во время встречи с журналистами он подтвердил, что большая часть экстремистов, проникающих в Триполи, являются выходцами из Туниса.

1 Организация запрещена на территории РФ.