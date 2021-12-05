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Аналитики Goldman Sachs снизили прогнозы по росту экономики США в 2022 году

Экономика
Аналитики Goldman Sachs снизили прогнозы по росту экономики США в 2022 году
pixabay.com

Вашингтон, 5 декабря. Американский ВВП вырастет в 2022 году не на 4,2%, как прогнозировалось прежде, а на 3,8%. Такую оценку представили эксперты Goldman Sachs, передает Reuters.

Восстановление экономики может затормозиться из-за распространения штамма «омикрон», указал экономист банка Джозеф Бриггз. По его расчетам, рост ВВП страны в четвертом квартале 2022 года по сравнению с текущим кварталом составит 2,9% вместо ожидаемых ранее 3,3%.

Нехватка рабочей силы способна затянуться на более долгий срок, если люди не захотят возвращаться на рабочие места из-за опасности заразиться «омикроном». Более того, отмечают в Goldman Sachs, из-за распространения вируса может еще сильнее ухудшиться ситуация с поставками товаров. Однако увеличение количества вакцинированных в торгующих странах позволит избежать крайних ситуаций, считает Бриггз.

Преодоление последствий пандемии является наиболее важным из условий для сдерживания инфляционных рисков. Так считает министр финансов США Джанет Йеллен.

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ввп экономика сша омикрон
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