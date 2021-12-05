19Fortyfive: ракеты «Циркон» позволят РФ обезопасить Крым и Балтику от вторжения НАТО

Вашингтон, 5 декабря. Российская армия с помощью гиперзвуковых ракет «Циркон» может остановить вторжение НАТО с двух направлений: в Крыму и в Балтийском море.

Такими выводами на страницах американского издания 19Fortyfive поделился военный аналитик Ставрос Атламазоглу. По его словам, благодаря новейшим гиперзвуковым противокорабельным ракетам (ПКР) «Циркон» и зенитным системам С-400 российским войскам удастся сорвать наступление Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что РФ с их помощью легко создаст на южном и северном флангах своего рода «зонтик», который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Эксперт напомнил, что «Цирконы» способны развивать скорость в 9 Махов и поражать цели в радиусе тысячи километров.

«"Цирконы" могут стать серьезным препятствием для ВМС стран НАТО», — объяснил он.

Гиперзвуковые системы позволят Москве обезопасить Крым и Балтику от посягательств НАТО. Ракеты попросту будут топить корабли и самолеты неприятеля.

Ранее сообщалось, что российские «Цирконы» невозможно перехватить. Именно поэтому США так сильно боятся их и даже могут в ближайшее время пересмотреть свою военно-морскую доктрину.