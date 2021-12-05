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Мировые продажи электрокаров и гибридных машин выросли в октябре на 70%

Экономика
Мировые продажи электрокаров и гибридных машин выросли в октябре на 70%
pixabay.com  /  Joenomias

Москва, 5 декабря. Аналитики в октябре 2021 года зафиксировали на мировом автомобильном рынке рост продаж электромобилей, а также машин с гибридными силовыми установками.

На протяжении второго месяца осени по всему миру было реализовано 589 тыс. авто указанных категорий. Этот показатель на 70% превышает результат годичной давности. Причем доля проданных электрокаров составляет лишь 8,8%, основной объем реализации приходится на гибридные машины.

Вместе с тем в сентябре этого же года продажи электрических и гибридных автомобилей на мировом уровне превысили 685 тыс. единиц. Октябрьский результат свидетельствует о спаде продаж, но при этом объемы реализации остаются положительными относительно прошлогодней динамики.

Крупные мировые автопроизводители готовы потратить к 2030 году около 515 млрд долларов на электромобили и аккумуляторы, чтобы достичь климатических целей, установленных различными государствами.

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автомобили электромобили гибридные авто
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