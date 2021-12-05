Представитель Горбачев-фонда Палажченко заявил о возможности избежать распада СССР

Москва, 5 декабря. Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко прокомментировал 30-летие с момента распада СССР.

По словам личного переводчика первого президента СССР, минусов от распада Союза образовалось намного больше, чем плюсов. Как считает Палажченко, избежать развала страны можно было при помощи заключения конфедеративного договора.

«Последнее предложение Горбачева о конфедеративном союзе было осуществимым, мне кажется. По крайне мере, это гарантировало бы и единые вооруженные силы, и не надо было бы решать проблему ядерного оружия, проблему военно-морского флота и так далее», — цитирует чиновника РИА Новости.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил Палажченко, была иллюзия, что СНГ сможет существовать без Горбачева, но это не сработало. Многие надеялись, что сохранится гораздо больший уровень интеграции, но этого тоже не случилось, добавил он. Все также ждали быстрого успеха экономических реформ, но и здесь ничего не вышло.

«Можно было найти какой-то вариант. Несколько республик, по-моему семь или восемь, готовы были подписать конфедеративный договор. Так что я не уверен, что это было неизбежно. Исторически все кажется неизбежным. Но реально всегда есть варианты», — заключил представитель Горбачев-фонда.

Ранее последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев высказал мнение, что СССР мог бы и дальше существовать в демократическом варианте добровольного союза. При этом ему нужно было бы адаптироваться к новым реалиям, чего не получилось сделать во время Перестройки.