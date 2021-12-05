Европейский союз поддержал политику Франции по дестабилизации обстановки в ЦАР

Банги, 5 декабря. ЕС поддержал попытки Франции дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике, сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Ранее Европарламент призвал государства Черного континента разорвать связи с РФ. В резолюции от 25 ноября 2021 года за номером 2021/2982 депутаты безосновательно обвинили российских инструкторов, которые буквально спасли ЦАР. От Банги потребовали немедленного прекращения взаимодействия с нашим основным союзником, так как, в противном случае, последует завершение «Консультативной миссии ЕС» (EUAM), сотрудники которой также тренируют жандармерию и отдельные подразделения национальной армии (FACA)», — сообщили журналисты.

Ведущие напомнили, что обвинения Европарламента основаны на сфабрикованных отчетах «экспертов ООН», многочисленных вбросах и материалах ангажированных СМИ. Причем ни один фейк не получил подтверждения.

«Эта бессмыслица — откровенный заказ от международных неправительственных организаций, оплачиваемых Соединенными Штатами Америки и Францией. Россияне оказали ЦАР неоценимую помощь в подготовке армии и полиции, только благодаря им наша страна сумела предотвратить насильственную смену власти и очередное погружение в хаос. Сотрудничество Банги и Москвы берет начало с августа 2018 года, после того как министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега Мари Ноэль Кояра подписали соответствующее соглашение. Договор предусматривает обучение и организацию обороны республики», — утверждают сотрудники радиостанции.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Они же напомнили, что с 2014 года в ЦАР начал работать ряд европейских миссий, в задачи которых входила подготовка местных военнослужащих и полиции.

«И что, сработало? Наши бойцы, вооруженные деревянными макетами автоматов, смогли научиться противостоять хорошо оснащенным и натренированным радикалам, которых тайно снабжала Франция и Чад. Вопросы риторические, потому что до 2018 года только три города контролировались властями. Сейчас же большая часть территории республики очищена от бандформирований, население больше не боится за свою жизнь и благодарит российских инструкторов за помощь. Но это не нравится нашим недоброжелателям, поэтому Европарламент выступает с надуманными обвинениями и вмешивается в дела официальной Банги», — утверждают сотрудники Radio Lengo Songo.

Ведущие добавили, что новым командующим EUAM станет коренной француз. Более того, среди 12 стран ЕС, которые направляют специалистов в ЦАР, практически все поддерживают внешнюю политику Парижа: Австрия, Бельгия, Испания, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Грузия и Литва.

pexels.com / Dimitry Anikin

«Поэтому Центральноафриканская Республика не откажется от такого замечательного союзника, как Россия. И она будет защищать тех, кто не бросил в самый сложный период», — заключили журналисты.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что готовит заявления о возбуждении уголовного дела в отношении членов Европарламента, оклеветавших отечественных специалистов.