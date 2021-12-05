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Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Индию

Армия
Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Индию
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Нью-Дели, 5 декабря. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу прибыл в столицу Индии, где примет участие во встрече глав военных ведомств и министров иностранных дел России и Индии.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что Шойгу в Нью-Дели примет участие в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Министр также планирует встретиться с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

«Министр обороны России прибыл в Нью-Дели, где 6 декабря пройдут консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате "2+2"», — заявили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что главы МИД РФ и Индии обсудят обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. Стороны также поднимут вопросы урегулирования ситуации в Афганистане.

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Все новости / Армия / Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Индию
минобороны рф шойгу индия рабочий визит
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