Пекин, 5 декабря. Реакция России на агрессивную риторику бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в адрес Китая удивила японцев.
В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что недавно Абэ пригрозил Китаю ответными мерами, если Пекин попытается применить силу против Тайваня. По словам аналитиков, нападки в адрес Пекина обернулись неожиданной реакцией России, в которой некоторые страны увидели определенный символизм, передает «ПолитРоссия».
«Как только Абэ нанес свой удар по Китаю, появилась Россия и развернула ракетные комплексы на Курилах», — говорится в статье.
Речь идет о развертывании береговых ракетных комплексов «Бастион» на острове Матуа. С их помощью можно брать под контроль крупные судоходные пути. Китайские эксперты считают, что таким образом Россия послала сигнал Токио.
Едва ли Москва намерена отреагировать на высказывание Синдзо Абэ именно таким шагом, но в итоге ей удался действительно сильный ход. Она в очередной раз продемонстрировала свою жесткую позицию в отношении Курил и оказала существенную поддержку Китаю.
Ранее сообщалось, что Япония осознала собственную беспомощность, когда в Сангарском проливе появилась российско-китайская группировка боевых кораблей. Маневры иностранных боевых единиц в регионе привели в ужас Токио.