Пекин, 5 декабря. Реакция России на агрессивную риторику бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в адрес Китая удивила японцев.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что недавно Абэ пригрозил Китаю ответными мерами, если Пекин попытается применить силу против Тайваня. По словам аналитиков, нападки в адрес Пекина обернулись неожиданной реакцией России, в которой некоторые страны увидели определенный символизм, передает «ПолитРоссия».

«Как только Абэ нанес свой удар по Китаю, появилась Россия и развернула ракетные комплексы на Курилах», — говорится в статье.

Речь идет о развертывании береговых ракетных комплексов «Бастион» на острове Матуа. С их помощью можно брать под контроль крупные судоходные пути. Китайские эксперты считают, что таким образом Россия послала сигнал Токио.

Global Look Press / MOD Russia

Едва ли Москва намерена отреагировать на высказывание Синдзо Абэ именно таким шагом, но в итоге ей удался действительно сильный ход. Она в очередной раз продемонстрировала свою жесткую позицию в отношении Курил и оказала существенную поддержку Китаю.

Ранее сообщалось, что Япония осознала собственную беспомощность, когда в Сангарском проливе появилась российско-китайская группировка боевых кораблей. Маневры иностранных боевых единиц в регионе привели в ужас Токио.