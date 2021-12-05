Sohu: переброска российских МиГ-31 к американским границам заставила США поволноваться

Пекин, 5 декабря. Россия нашла способ ответить на регулярные провокации американских военных у своих границ, пишет издание Sohu.

В публикации говорится, что Россия обладает большим количеством смертоносных самолетов и подводных лодок, поэтому в США прекрасно понимают – ответ на любую провокацию может быть очень жестким. Авторы статьи пишут, что совсем недавно российские военные подтвердили это во время одного примечательного события, передает «ПолитРоссия».

«Соединенные Штаты не ослабили хватку в отношении России в попытке сокрушить своего оппонента мягкой силой. Однако РФ недавно перешла в ответную контратаку», — говорят эксперты.

mil.ru /

Стало известно, что на военную базу в Анадыре переброшены истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Этот населенный пункт находится всего в 600 километрах от Аляски, поэтому при необходимости боевые машины всего за 20 минут могут долететь к американским границам. Это маневр заставил США поволноваться. Предполагается, что таким образом РФ ответила на размещение в регионе эскадрильи истребителей F-22 ВВС США.

Ранее сообщалось, что МиГ-31 после модернизации смогут более эффективно защищать северные рубежи России. По словам экспертов, это особенно важно на фоне повышающегося интереса со стороны других государств к Северному морскому пути.