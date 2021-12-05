Пострадавший при атаке ВС США житель Идлиба рассказал о налете

Дамаск, 5 декабря. Житель сирийского Идлиба, который недавно пострадал в ходе операции США по ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), подтвердил информацию о ранении всех членов своей семьи при ударе американского беспилотника. Его слова приводит MiddleEastEye.

Автомобиль, в котором ехали 53-летний Ахмед Касум, его жена и дети, в момент налета проезжал рядом с мотоциклом боевика. Последний позже был идентифицирован как Мусаб Кинан, высокопоставленный член отделения «Аль-Каиды» в Сирии. По сообщению Ахмеда, удар был нанесен, когда он на своей машине обгонял террориста, поэтому сильнее всего пострадали сидевшие справа пассажиры.

#Syria: A #UnitedStates drone strike in Idlib province today targeting a man on a motorbike injured 5 civilians in a passing car. This strike marks the first incident of civilian casualties from a US drone strike in Idlib in quite some time.



(via @notwoofers) pic.twitter.com/EIWcQjMf0U — POPULAR FRONT (@PopularFront_) December 3, 2021

Значительную часть осколков задержал кузов, однако те, что смогли пробить стекло, нанесли серьезные ранения сидевшим внутри людям. В частности, 10-летний сын и 15-летняя дочь водителя получили тяжелые черепно-мозговые травмы, причем мальчик, по словам врачей, может не оправиться до конца из-за повреждения нервов на лице. Жена Касума поступила в больницу с множественными переломами ноги. Подробностей о состоянии других раненых глава семьи не сообщил.

Ахмед Касум пояснил, что не знал о том, кто едет на мотоцикле перед ним. В такой практике нет ничего удивительного: многие высокопоставленные члены террористических группировок маскируются под рядовых жителей и работников, чтобы не привлекать к себе внимание. По этой же причине боевик ехал без сопровождения. По информации некоторых источников, Кинан выдавал себя за студента университета в Идлибе, другие же сообщали, что он жил в убежище в северной части Сирии.

Under SofD Austin, US Central Command (@CENTCOM ), continues mil operations...in Syria, announced the upcoming probe on Friday, hours after an MQ-9 Reaper unmanned aerial vehicle bombed an unspecified location in #Idlib province in what CENTCOM described as a “precision strike.” pic.twitter.com/LA4EuIwTyI — Rick Kusiolek (@GMC2014Americas) December 5, 2021

Центральное командование США допустило вероятное наличие жертв среди гражданских в данной операции и заявило о планах провести по этому поводу расследование.

Повреждения на машине Касума наводили на мысль о попадании рядом обычной ракеты с фугасной боеголовкой, однако опубликованная недавно видеозапись с видеорегистратора показывает, что скорее всего следы оставлены вторичными осколками — камнями, а также частями снаряда и уничтоженного мотоцикла, которые разлетелись от мощного удара.

There are currently two reviews related to civilian casualties from US military strikes.https://t.co/Yu4C0AbDcm — CBS 58 News (@CBS58) December 5, 2021

Беспокойство о возможных сопутствующих потерях нехарактерно для руководства ВС США. Согласно различным источникам, число невинных жертв от ударов американских ВВС в Сирии и Ираке с 2014 по 2019 годы колеблется от полутора до четырех тысяч. Погибшие среди гражданских наблюдались не только при обычных бомбежках, но даже в случае точечных ликвидаций.

Из-за ошибки разведчиков 29 августа авиация США нанесла авиаудар по дому сотрудника американской некоммерческой организации в Кабуле, из-за чего погибли не менее десяти мирных жителей, включая членов его семьи. Однако никакой ответственности за военные преступления ВС США не несли и вряд ли это сделают даже по итогам разбирательства об ударе в сирийском Дейр эз-Зоре в 2019 году, ставшем причиной смерти нескольких десятков гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.