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Пострадавший при атаке ВС США житель Идлиба рассказал о налете

Весь мир
Пострадавший при атаке ВС США житель Идлиба рассказал о налете
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Дамаск, 5 декабря. Житель сирийского Идлиба, который недавно пострадал в ходе операции США по ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), подтвердил информацию о ранении всех членов своей семьи при ударе американского беспилотника. Его слова приводит MiddleEastEye.

Автомобиль, в котором ехали 53-летний Ахмед Касум, его жена и дети, в момент налета проезжал рядом с мотоциклом боевика. Последний позже был идентифицирован как Мусаб Кинан, высокопоставленный член отделения «Аль-Каиды» в Сирии. По сообщению Ахмеда, удар был нанесен, когда он на своей машине обгонял террориста, поэтому сильнее всего пострадали сидевшие справа пассажиры.

Значительную часть осколков задержал кузов, однако те, что смогли пробить стекло, нанесли серьезные ранения сидевшим внутри людям. В частности, 10-летний сын и 15-летняя дочь водителя получили тяжелые черепно-мозговые травмы, причем мальчик, по словам врачей, может не оправиться до конца из-за повреждения нервов на лице. Жена Касума поступила в больницу с множественными переломами ноги. Подробностей о состоянии других раненых глава семьи не сообщил.

Ахмед Касум пояснил, что не знал о том, кто едет на мотоцикле перед ним. В такой практике нет ничего удивительного: многие высокопоставленные члены террористических группировок маскируются под рядовых жителей и работников, чтобы не привлекать к себе внимание. По этой же причине боевик ехал без сопровождения. По информации некоторых источников, Кинан выдавал себя за студента университета в Идлибе, другие же сообщали, что он жил в убежище в северной части Сирии.

Центральное командование США допустило вероятное наличие жертв среди гражданских в данной операции и заявило о планах провести по этому поводу расследование.

Повреждения на машине Касума наводили на мысль о попадании рядом обычной ракеты с фугасной боеголовкой, однако опубликованная недавно видеозапись с видеорегистратора показывает, что скорее всего следы оставлены вторичными осколками — камнями, а также частями снаряда и уничтоженного мотоцикла, которые разлетелись от мощного удара.

Беспокойство о возможных сопутствующих потерях нехарактерно для руководства ВС США. Согласно различным источникам, число невинных жертв от ударов американских ВВС в Сирии и Ираке с 2014 по 2019 годы колеблется от полутора до четырех тысяч. Погибшие среди гражданских наблюдались не только при обычных бомбежках, но даже в случае точечных ликвидаций.

Из-за ошибки разведчиков 29 августа авиация США нанесла авиаудар по дому сотрудника американской некоммерческой организации в Кабуле, из-за чего погибли не менее десяти мирных жителей, включая членов его семьи. Однако никакой ответственности за военные преступления ВС США не несли и вряд ли это сделают даже по итогам разбирательства об ударе в сирийском Дейр эз-Зоре в 2019 году, ставшем причиной смерти нескольких десятков гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша сирия идлиб
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