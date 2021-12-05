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Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил прочность российско-суданских отношений

Весь мир
Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил прочность российско-суданских отношений
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Хартум, 5 декабря. Глава переходного Суверенного совета и главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что отношения Хартума и Москвы остаются крепкими.

В интервью для СМИ он сообщил, что соглашение с Россией о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ на побережье Красного моря находится на стадии обсуждения. Таким образом, лидер восточноафриканского государства подтвердил ранее озвученные договоренности.

В ноябре Аль-Бурхан утверждал, что возведение базы ВМФ РФ в Порт-Судане реализуется в рамках подписанных двусторонних соглашений. Он также добавил, что Хартум и Москва не прекращали переговоров по данной теме.

В ноябре 2020-го президент России Владимир Путин подписал проект соглашения о возведении ПМТО на Красном море. В июле 2021-го он передал его в Госдуму для ратификации.

Согласно тексту договора, численность личного состава базы составит 300 человек. Одновременно она сможет принимать до четырех военных кораблей.

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россия судан
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