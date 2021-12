Сальвадор купил 150 биткоинов на фоне резкого падения курса криптовалюты

Сан-Сальвадор, 5 декабря. Президент Сальвадора Найиб Букеле рассказал о покупке еще 150 биткоинов во время падения курса. Об этом глава государства написал у себя на странице в Twitter.

El Salvador just bought the dip! ????????



150 coins at an average USD price of ~$48,670 ????#Bitcoin????