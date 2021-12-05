Сальвадор купил 150 биткоинов на фоне резкого падения курса криптовалюты

Сан-Сальвадор, 5 декабря. Президент Сальвадора Найиб Букеле рассказал о покупке еще 150 биткоинов во время падения курса. Об этом глава государства написал у себя на странице в Twitter.

El Salvador just bought the dip! ????????



150 coins at an average USD price of ~$48,670 ????#Bitcoin???? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) December 4, 2021

По данным СМИ, с учетом последней покупки государство владеет 1, 3 тыс. единиц криптовалюты.

«Сальвадор только что купил это! 150 монет по средней цене 48, 6 тыс. долларов США», — написал он у себя на странице.

7 сентября 2021 года Сальвадор принял биткоин в качестве официального денежного средства. На создание инфраструктуры, которая позволит принимать платежи в криптовалюте, отводится три месяца. Букеле подчеркнул, что биткоины будут законным платежным средством наравне с долларом США. Согласно закону, цены в Сальвадоре могут устанавливаться в криптовалюте.

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Сальвадору не принимать криптовалюту в качестве законного платежного средства, поскольку его волатильность связана с рисками для потребителей и целостностью финансовой системы центральноамериканской страны.