Замглавы МИД Грушко счел абсурдными нападки на РФ из-за «несоблюдения» Минских соглашений

Москва, 5 декабря. Заявления о якобы ответственности РФ за невыполнение минских договоренностей нелепы, уверен заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о якобы «нарушении» соглашений по Донбассу со стороны Москвы. Американский чиновник выступил с речью на совете министров иностранных дел ОБСЕ. Грушко прокомментировал нападки в беседе с журналистами.

«Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес насчет того, что якобы Россия не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из Минских договоренностей, они попросту абсурдны. По той простой причине, что таких обязательств нет», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров потребовал от американского госсекретаря объяснений. Также руководитель министерства проявил интерес к подходам Вашингтона по урегулированию на Украине.