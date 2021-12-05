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Минтруд России скорректирует правила выплаты пенсий

Экономика
Минтруд России скорректирует правила выплаты пенсий
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 декабря. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации вносит корректировки в порядок единовременного получения накоплений. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Государственные чиновники из трудового ведомства решили обновить правила выплаты пенсионных пособий в стране. Предполагается, что будет изменена процедура, по которой предоставляются единовременные накопления.

Пакет поправок уже подготовлен под несколько приказов, которые регулируют правила начисления, а также расчета трудовых выплат. Нововведения будут актуальны для тех категорий граждан, к которым относятся имеющие право на получение накоплений всей суммой.

Соответственно, изменения коснутся двух групп населения. В первую входят социально незащищенные россияне, получающие соцподдержку из-за потери кормильца, либо по причине инвалидности.

Вторая категория включает граждан, которые могут получить единовременное пособие за то, что было накоплено во время работы. Такие россияне не обладают достаточным стажем для назначения страховых выплат по старости. Помимо этого, у них обычно не хватает пенсионных баллов. Правила действуют по отношению к представительницам женского пола старше 55 лет, а также затрагивают мужчин старше 60 лет.

Меняется характер взаимодействия указанных лиц с представителями Пенсионного фонда. Чтобы подать заявление на единовременное пособие, потребуется оформить услугу через «Госуслуги». Обновленная процедура заработает после 1 июля 2022 года.

Откладывать денежные средства на старость лучше всего с самого первого дохода, советует руководитель Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

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