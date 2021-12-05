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Стоимость природного газа может обвалиться в ближайшее время

Экономика
Стоимость природного газа может обвалиться в ближайшее время
2qm.ru  /  Борис Гришин

Москва, 5 декабря. Стоимость природного газа, которая рекордно выросла за время энергокризиса, может обвалиться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы трейдеров.

Прогнозы обусловлены запуском трубопровода «Северный поток — 2»: новые поставки голубого топлива из России в ЕС ослабят опасения насчет дефицита сырья. Проблема в том, что никому не известно, когда именно это случится, так как проекту мешают бюрократические и технические обстоятельства.

В настоящий момент спрос также поддерживается «ненасытным аппетитом Китая». В 2021 году страна намерена стать крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа. Однако в грядущем году спрос способен рухнуть из-за ослабления мировой экономики на фоне возможного усиления пандемии.

Разразившийся в Европе энергетический кризис усугубится после наступления холодов в странах ЕС. Такое мнение выразил автор Bloomberg Рейчел Морисон.

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