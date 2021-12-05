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Валерий Леонтьев появился на премии «Песня года» после двух перенесенных операций

Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев появился на премии «Песня года» после двух перенесенных операций
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov

Москва, 5 декабря. Российский певец Валерий Леонтьев около полугода не выходил в свет после двух перенесенных тяжелых операций.

Музыкант 4 декабря появился во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве на шоу «Песня года». Вероятно, он полностью восстановился, судя по прекрасному настроению певца.

Леонтьев появился на концерте в ярком и эпатажном наряде. На нем был леопардовый пиджак и брюки из кожи.

Еще в марте Леонтьев перенес операцию на глаза. После чего он длительное время не появлялся на различных мероприятиях. Прошлой зимой артист также решился на операцию на коленных менисках.

«Видимо, старые травмы дали о себе знать», — цитирует kp.ru близких певца.

Эпатажный певец ранее перенес коронавирус нового типа, но длительное время даже не подозревал о заражении. Артистка Лайма Вайкуле рассказала, что виделась с музыкантом до его госпитализации.

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Все новости / Шоу-бизнес / Валерий Леонтьев появился на премии «Песня года» после двух перенесенных операций
леонтьев операции концерты
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