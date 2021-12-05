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Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из РФ в Европу

Политика
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из РФ в Европу

Москва, 5 декабря. Необходимо деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, миграционных потоков из России в Европу нет. Соответствующим заявлением президент поделился во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

«Проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии есть, но ее нельзя политизировать», — подчеркнул Путин.

Ранее Рокка анонсировал онлайн-переговоры с российским лидером. По словам главы МФКК, во время разговора стороны собираются обсудить миграционный кризис и вопросы вакцинации.

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Все новости / Политика / Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из РФ в Европу
путин европа миграционный кризис
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