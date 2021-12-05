Москва, 5 декабря. Британия хочет заключить союз с Канадой, чтобы нанести ущерб геополитическим планам России в Арктическом регионе.

В публикации издания InfoBrics говорится, что на этой неделе британские власти заявили о начале переговоров по расширению сотрудничества в Арктике между западными странами. По словам авторов статьи, подобный шаг стоит рассматривать как попытку помешать РФ усилить свое влияние в регионе и спровоцировать новый конфликт, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что на роль нового партнера Лондон выбрал Канаду. Глава британского МИД Элизабет Трасс недавно рассказала, что главная цель арктического партнерства – нанести ущерб геополитическим планам Москвы. Стоит подчеркнуть, что Британия усиленно пытается расширить границы своего влияния после того, как страна покинула Евросоюз.

Федеральное агентство новостей /

Британская сторона не скрывает, что на этот шаг ее вдохновило создание союза AUKUS, в который, помимо Лондона, вошли также США и Австралия. По словам экспертов, Британия в действительности создает аналог «AUKUS против России» и стремится развязать «арктическую войну» с Москвой.

Ранее сообщалось, что военные НАТО во главе с США усилили активность за Полярным кругом. Северный флот РФ отслеживает воздушную и подводную обстановку в Арктике.