Москва, 5 декабря. Британия хочет заключить союз с Канадой, чтобы нанести ущерб геополитическим планам России в Арктическом регионе.
В публикации издания InfoBrics говорится, что на этой неделе британские власти заявили о начале переговоров по расширению сотрудничества в Арктике между западными странами. По словам авторов статьи, подобный шаг стоит рассматривать как попытку помешать РФ усилить свое влияние в регионе и спровоцировать новый конфликт, передает «ПолитРоссия».
Отмечается, что на роль нового партнера Лондон выбрал Канаду. Глава британского МИД Элизабет Трасс недавно рассказала, что главная цель арктического партнерства – нанести ущерб геополитическим планам Москвы. Стоит подчеркнуть, что Британия усиленно пытается расширить границы своего влияния после того, как страна покинула Евросоюз.
Британская сторона не скрывает, что на этот шаг ее вдохновило создание союза AUKUS, в который, помимо Лондона, вошли также США и Австралия. По словам экспертов, Британия в действительности создает аналог «AUKUS против России» и стремится развязать «арктическую войну» с Москвой.
Ранее сообщалось, что военные НАТО во главе с США усилили активность за Полярным кругом. Северный флот РФ отслеживает воздушную и подводную обстановку в Арктике.