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Власти Кубани направят еще 600 млн рублей на жилье для детей-сирот

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 19:40
Экономика
Власти Кубани направят еще 600 млн рублей на жилье для детей-сирот
pixabay.com

Краснодар, 5 декабря. Администрация Краснодарского края выделила дополнительно 600 млн рублей на жилье для детей-сирот. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Анна Минькова.

Она рассказала, что в этом году на выполнение программы повлиял рост цен на строительные материалы. В связи с этим возникли сложности с приобретением квартир.

«Но мы сориентировались достаточно быстро, финансирование увеличилось на 600 миллионов рублей. Это позволит закрыть проблематику по квартирам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — добавила Минькова.

Власти предоставляют жилье детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках госпрограммы «Дети Кубани». В 2021 году на приобретение квартир из регионального бюджета было выделено 2,1 млрд рублей. Еще 336 млн рублей Краснодарский край получил из федерального бюджета.

Власти Краснодарского края ранее сообщили, что местные врачи, учителя и соцработники с 2022 года смогут получить 1 млн рублей на взнос по ипотеке. Руководство региона обратило внимание, что около тысячи специалистов не имеют собственного жилья.

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