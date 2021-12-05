Бойцы ВСУ разместили более 15 танков и БТР в трех населенных пунктах Донбасса

Донецк, 5 декабря. Вооруженные силы Украины вновь нарушили установленные ранее договоренности, разместив военную технику на территории населенных пунктов в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ДНР.

Киевские силовики стянули 17 танков Т-64 в Артемовское, а также бронетранспортеры БТР-70 и БТР-60 в другие подконтрольные Киеву города, передает РИА Новости.

«Киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трех подконтрольных Украине населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила киевских силовиков в применении станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе. Станции РЭБ использовались в населенных пунктах Золотое, Новоивановка и Орехово. Таким способом бойцы ВСУ пытались скрыть от наблюдателей ОБСЕ размещенную военную технику.