Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 20:06
20:03
Происшествия
Прокатившего инспектора ДПС на капоте жителя Дагестана задержали правоохранители
20:02
Общество
Путин заявил, что вакцина «Спутник V» должна как можно быстрее получить сертификат ВОЗ
20:01
Общество
Добрый, классный мужик: актер Деревянко поделился историей знакомства с Рудинштейном
19:57
Общество
Владимир Путин напомнил об эффективности и безопасности вакцины «Спутник V»
19:55
Происшествия
Движение поездов на оранжевой ветке метро Москвы затруднено из-за человека на крыше вагона
19:54
Политика
Замглавы МИД Грушко счел абсурдными нападки на РФ из-за «несоблюдения» Минских соглашений
19:54
Экономика
Минтруд России скорректирует правила выплаты пенсий
19:53
Экономика
Стоимость природного газа может обвалиться в ближайшее время
19:50
Общество
Путин заявил о недопустимости ущемления в правах привитых российскими вакцинами
19:48
Происшествия
В Екатеринбурге женщина со сломанной ногой получила новый перелом в травмпункте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бойцы ВСУ разместили более 15 танков и БТР в трех населенных пунктах Донбасса

Армия
Бойцы ВСУ разместили более 15 танков и БТР в трех населенных пунктах Донбасса
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Донецк, 5 декабря. Вооруженные силы Украины вновь нарушили установленные ранее договоренности, разместив военную технику на территории населенных пунктов в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ДНР.

Киевские силовики стянули 17 танков Т-64 в Артемовское, а также бронетранспортеры БТР-70 и БТР-60 в другие подконтрольные Киеву города, передает РИА Новости.

«Киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трех подконтрольных Украине населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила киевских силовиков в применении станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе. Станции РЭБ использовались в населенных пунктах Золотое, Новоивановка и Орехово. Таким способом бойцы ВСУ пытались скрыть от наблюдателей ОБСЕ размещенную военную технику.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Бойцы ВСУ разместили более 15 танков и БТР в трех населенных пунктах Донбасса
украина днр всу донбасс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать