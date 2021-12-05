Эксперт Навелье спрогнозировал падение биткоина до 10 тысяч долларов

Москва, 5 декабря. Стоимость первой в мире криптовалюты может рухнуть до 10 тысяч долларов за единицу. Такой прогноз представил председатель и основатель Navellier & Associates Луи Навелье в интервью Business Insider.

Действия ФРС в будущем лишь усилят коррекцию высокорисковых активов, к которым относятся криптовалюты, считает эксперт.

Если курс биткоина опустится ниже 28,5 тыс. долларов, это будет означать реализацию фигуры «двойная вершина», которая уже прослеживается на графике актива, указал Навелье. В таком случае, добавил он, актив ожидает 80% коррекция, что будет нормальной ситуацией для крипты.

Накануне криптовалютный рынок обрушился почти на 20% за день. Примерно за восемь часов рыночная стоимость биткоина снизилась до 42 тысяч долларов с 55 тысяч долларов, свидетельствует статистика торгов.