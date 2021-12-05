Компания Chevrolet пересмотрела комплектацию пикапа Silverado

Уоррен, 5 декабря. Американский автопроизводитель больше не будет устанавливать ручные стеклоподъемники даже на базовые версии модели Silverado.

Механические замки, классическая система запуска силового агрегата с ключа, а также традиционные стеклоподъемники уходят в прошлое для пикапа производства Соединенных Штатов Америки. Для генерации Silverado следующего года всех комплектаций будет предоставляться пакет с электростеклоподъемниками, электрозамками и системой пуска двигателя с помощью кнопки.

Сейчас стандартная версия Chevrolet Silverado с задним приводом и одинарной кабиной при моторе V6 на 4,3 литра с АКПП на шесть передач продается по цене от 29 тыс. долларов или 2,14 млн рублей по текущему курсу.

Предполагается, что в новом году в пикапе заменят нынешний атмосферный двигатель, и вместо него установят современный турбированный мотор на 2,7 литра. При этом несколько месяцев назад все семейство Chevrolet Silverado обновили, однако все корректировки по оснащению затронули только наиболее «заряженные» вариации, от комплекта LT и выше.

Одна из моделей концерна Chevrolet получила статус наиболее надежного зарубежного автомобиля в Российской Федерации на вторичном рынке за небольшие деньги. Автоэксперт Сергей Зиновьев посчитал, что такой машиной является Chevrolet Aveo.