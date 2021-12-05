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«Газпром»: метановые АЗС работают в убыток

Экономика
«Газпром»: метановые АЗС работают в убыток
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 5 декабря. Газовые автозаправочные станции работают в убыток и загружены только на 34%, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на совещании с вице-премьером Юрием Борисовым.

Российская компания, как отметил топ-менеджер, на протяжении многих лет развивает сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). По итогам года их число должно достичь 648 штук.

«И все эти годы нам говорили как? Опережающим будет развитие заправок, тогда и будем мы поддерживать транспорт, выделять деньги, больше его производить. Но что получается? Мы строим заправки, хорошо, что не мы одни сейчас их строим. Но загруженность заправок сегодня составляет 34%, то есть мы работаем в убыток», — добавил Зубков.

Правительство в свою очередь планирует расширить меры поддержки российских водителей и предприятий при переходе на газовое топливо. Борисов напомнил, что кабмин уже принял дорожную карту по внедрению малотоннажного производства природного газа и газомоторной техники до 2025 года.

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