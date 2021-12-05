Baijiahao: внезапный залп ракетного катера «Шуя» обратил в бегство корабль ВМС США

Пекин, 5 декабря. Маневры российского ракетного катера «Шуя» отпугнули корабль ВМС США, который хотел приблизиться к полуострову Крым.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что не так давно американский эсминец Arleigh Burke выполнял очередную миссию в Черном море. За его действиями внимательно следили силы Черноморского флота РФ. Когда иностранный корабль попытался приблизиться к Крыму, на арену вышел российский ракетный катер «Шуя», передает «ПолитРоссия».

«Действия российского ракетного катера застали военный корабль США врасплох», – говорится в статье.

По имеющейся информации, боевая единица ВМФ РФ отработала поражение морских и воздушных целей с использованием штатной артустановки АК-176 и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М». Авторы статьи считают, что американские моряки оказались не готовы к такому развитию событий. Всего один залп обратил американцев в бегство.

«Внезапный запуск ракеты оказал большое давление на американских солдат, и именно из-за этого эсминец США решил бежать после первого же предупреждения со стороны России», – заявили обозреватели издания.

Ранее сообщалось, что США и другие страны НАТО искусственно нагнетают обстановку в Черноморском регионе. Запад пытается превратить Черное море в арену конфронтации.