Банги, 5 декабря. Реформация правительственной армии ЦАР (FACA), проводимая российскими инструкторами, позволила очистить большую часть территории страны от боевиков. Успехи войск в обучении отлично продемонстрировал парад на День республики, который следует расширить на все крупные города страны, считают в Ndjoni Sango.

«Национальные силы обороны и безопасности до сих пор находятся в процессе реформирования, однако они уже доказали, что имеют серьезный оперативный потенциал. Это стало возможно благодаря консультативной поддержке союзников из РФ, которые занимаются подготовкой как рядового, так и офицерского состава. Конечно, справиться с радикалами мешает введенное и сохраняемое Совбезом ООН оружейное эмбарго, но оно рано или поздно будет снято. А к этому времени наши войска наберутся опыта в боях и станут одной из мощнейших армий в регионе», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению журналистов, военный парад на День Республики, прошедший 1 декабря в столице страны, стал показателем того, каких успехов добились отечественные специалисты в деле подготовки FACA.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Население увидело стройные ряды полиции и национальных войск, жандармов и сотрудников специальных подразделений, ровные проходы техники. Это внушает уверенность в сердцах людей и показывает, что FACA действительно могут противостоять тем, кто занимается дестабилизацией обстановки в ЦАР. Но если подобные парады будут проводиться во всех крупных городах страны, членам различных группировок не захочется иметь дело с такой грозной силой и, возможно, они откажутся от нападений», — отметили в Ndjoni Sango.

Кроме того, присутствие крупных формирований национальной армии, подготовленных инструкторами, в региональных центрах позволит быстрее реагировать на возникающие угрозы. Российские специалисты, причисляемые западными СМИ к «ЧВК Вагнера», эффективно обучают военнослужащих, благодаря чему последним удается качественно обеспечивать безопасность местного населения.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее жители ЦАР отметили День республики. О том, каких успехов добились бойцы национальных сил обороны благодаря тренировкам с россиянами, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.