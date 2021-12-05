Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 20:06
20:03
Происшествия
Прокатившего инспектора ДПС на капоте жителя Дагестана задержали правоохранители
20:02
Общество
Путин заявил, что вакцина «Спутник V» должна как можно быстрее получить сертификат ВОЗ
20:01
Общество
Добрый, классный мужик: актер Деревянко поделился историей знакомства с Рудинштейном
19:57
Общество
Владимир Путин напомнил об эффективности и безопасности вакцины «Спутник V»
19:55
Происшествия
Движение поездов на оранжевой ветке метро Москвы затруднено из-за человека на крыше вагона
19:54
Политика
Замглавы МИД Грушко счел абсурдными нападки на РФ из-за «несоблюдения» Минских соглашений
19:54
Экономика
Минтруд России скорректирует правила выплаты пенсий
19:53
Экономика
Стоимость природного газа может обвалиться в ближайшее время
19:50
Общество
Путин заявил о недопустимости ущемления в правах привитых российскими вакцинами
19:48
Происшествия
В Екатеринбурге женщина со сломанной ногой получила новый перелом в травмпункте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналисты ЦАР предложили проводить военные парады в крупных городах республики

Весь мир
Журналисты ЦАР предложили проводить военные парады в крупных городах республики
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 5 декабря. Реформация правительственной армии ЦАР (FACA), проводимая российскими инструкторами, позволила очистить большую часть территории страны от боевиков. Успехи войск в обучении отлично продемонстрировал парад на День республики, который следует расширить на все крупные города страны, считают в Ndjoni Sango.

«Национальные силы обороны и безопасности до сих пор находятся в процессе реформирования, однако они уже доказали, что имеют серьезный оперативный потенциал. Это стало возможно благодаря консультативной поддержке союзников из РФ, которые занимаются подготовкой как рядового, так и офицерского состава.

Конечно, справиться с радикалами мешает введенное и сохраняемое Совбезом ООН оружейное эмбарго, но оно рано или поздно будет снято. А к этому времени наши войска наберутся опыта в боях и станут одной из мощнейших армий в регионе», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению журналистов, военный парад на День Республики, прошедший 1 декабря в столице страны, стал показателем того, каких успехов добились отечественные специалисты в деле подготовки FACA.

Журналисты ЦАР предложили проводить военные парады в крупных городах республики
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Население увидело стройные ряды полиции и национальных войск, жандармов и сотрудников специальных подразделений, ровные проходы техники. Это внушает уверенность в сердцах людей и показывает, что FACA действительно могут противостоять тем, кто занимается дестабилизацией обстановки в ЦАР. Но если подобные парады будут проводиться во всех крупных городах страны, членам различных группировок не захочется иметь дело с такой грозной силой и, возможно, они откажутся от нападений», — отметили в Ndjoni Sango.

Кроме того, присутствие крупных формирований национальной армии, подготовленных инструкторами, в региональных центрах позволит быстрее реагировать на возникающие угрозы. Российские специалисты, причисляемые западными СМИ к «ЧВК Вагнера», эффективно обучают военнослужащих, благодаря чему последним удается качественно обеспечивать безопасность местного населения.

Журналисты ЦАР предложили проводить военные парады в крупных городах республики
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее жители ЦАР отметили День республики. О том, каких успехов добились бойцы национальных сил обороны благодаря тренировкам с россиянами, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Журналисты ЦАР предложили проводить военные парады в крупных городах республики
африка парад цар российские инструкторы армия цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать