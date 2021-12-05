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Власти ЦАР обсудили с представителями МВФ реализацию экономических реформ в республике

Весь мир
Власти ЦАР обсудили с представителями МВФ реализацию экономических реформ в республике
wikipedia.org  /  Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Банги, 5 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики выстроило грамотную экономическую политику, о чем свидетельствуют бюджетные изменения за последние месяцы. Об этом во время встречи с местными чиновниками сообщили представители Международного валютного фонда.

Группа МВФ, которую возглавил Эдуард Мартин, находилась в столице ЦАР на протяжении последних 11 дней. Во время визита делегаты организации и руководство страны обговорили детали программы проводимых финансовых реформ.

«Наша эталонная программа направлена на то, чтобы помочь властям справиться с экономическими проблемами, вызванными ситуацией в области безопасности и пандемией COVID-19. Кроме того, фонд намерен позволить республике воспользоваться бюджетной поддержкой со стороны своих партнеров.

В рамках той же миссии предусматривается проведение структурных преобразований, направленных на улучшение государственного управления и управления госфинансами, а также на усиление мобилизации внутренних доходов», — отмечается в заявлении миссии.

Гости столицы добавили, что работе правительства часто мешают боевики различных группировок, устраивающие нападения на небольшие поселения в отдаленных районах республики. Тем не менее наметились определенные успехи — открытие торгового коридора между ЦАР и Камеруном, что позволило быстрее, чем ожидалось, восстановить экономическую активность при одновременном ослаблении инфляционного давления.

Власти ЦАР обсудили с представителями МВФ реализацию экономических реформ в республике
wikipedia.org / AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

«Бюджетные изменения в последние месяцы, похоже, соответствуют целям поправки к закону о финансах. Предполагается, что внутренние доходы будут немного выше, чем ожидалось, в то время как расходы, по-видимому, находятся под контролем.

Предоставление специальных прав заимствования со стороны МВФ должно ускорить погашение внутренней задолженности и начать погашение промежуточных кредитов, заключенных в последние месяцы с коммерческими банками», — сообщается в пресс-релизе фонда.

В документе также отмечается, что парламент республики в ближайшее время намерен рассмотреть проект закона о борьбе с коррупцией и продолжить усилия по созданию системы онлайн налоговых деклараций для крупных компаний.

Ранее сообщалось, что глава Национального собрания ЦАР Симплис Матье Саранджи обсудил с представителями МВФ совместные планы на 2022 год.

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экономика африка мвф реформы цар
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