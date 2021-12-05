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Россия и Индия проведут переговоры в формате «2+2» на тему стратегической стабильности

Армия
Россия и Индия проведут переговоры в формате «2+2» на тему стратегической стабильности
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Главы МИД и Минобороны России и Индии встретятся в формате «2+2», чтобы обсудить обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Стороны также поднимут вопросы урегулирования ситуации в Афганистане и Сирии, взаимодействия на площадке Шанхайской организации сотрудничества и формате Россия-Индия-Китай. В ходе переговоров отдельное внимание будет уделяться теме стратегической стабильности, уточнили в МИД РФ.

Отмечается, что Россия и Индия имеют «схожее видение модели формирующегося более справедливого и равноправного полицентрического мироустройства». Встреча министров состоится 6 декабря в Нью-Дели.

Ранее прошел саммит России и Франции в формате «2+2» в Париже. Российские министры не избегали острых тем в ходе переговоров.

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