Россия и Индия проведут переговоры в формате «2+2» на тему стратегической стабильности

Москва, 5 декабря. Главы МИД и Минобороны России и Индии встретятся в формате «2+2», чтобы обсудить обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Стороны также поднимут вопросы урегулирования ситуации в Афганистане и Сирии, взаимодействия на площадке Шанхайской организации сотрудничества и формате Россия-Индия-Китай. В ходе переговоров отдельное внимание будет уделяться теме стратегической стабильности, уточнили в МИД РФ.

Отмечается, что Россия и Индия имеют «схожее видение модели формирующегося более справедливого и равноправного полицентрического мироустройства». Встреча министров состоится 6 декабря в Нью-Дели.

Ранее прошел саммит России и Франции в формате «2+2» в Париже. Российские министры не избегали острых тем в ходе переговоров.