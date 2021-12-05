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Правительство ЦАР усилит борьбу со СПИДом в республике

Весь мир
Правительство ЦАР усилит борьбу со СПИДом в республике
flickr.com  /  NIAID / CC BY 2.0

Банги, 5 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики потратит в 2022 году 500 миллионов франков КФА на усиление борьбы со СПИДом, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Решение указанной проблемы является одним из приоритетов в области здравоохранения. Прогресс, достигнутый в последние годы, очевиден, но его недостаточно. Поэтому власти должны сделать все возможное для того, чтобы к 2030 году страна могла добиться успеха в искоренении опасного заболевания. Я поручаю это дело премьер-министру Анри-Мари Дондра», — сообщил гарант.

Глава государства призвал дополнительно заложить на следующий год 500 миллионов франков КФА на усиление борьбы с ВИЧ. В настоящее время, по оценкам Национального комитета по контролю над СПИДом, в республике около 110 тысяч человек являются носителями вируса иммунодефицита человека.

Правительство ЦАР усилит борьбу со СПИДом в республике
facebook.com / @Renaissance.cf

«Более 80% пациентов считают, что они подвергаются дискриминации со стороны медперсонала. Это создает проблему доступа к лечению. Из более чем 100 тысяч зараженных только 45 тысяч принимают необходимые лекарства, еще 40 тысяч отказываются из-за религиозных убеждений.

Но чаще всего такие люди со временем вновь возвращаются в больницы, правда, уже прикованные к кровати. Поэтому необходимо проводить просветительскую работу, объяснять важность современной медицины», — заявил координатор Национального комитета по контролю над СПИДом Сильвен Намбеи.

В начале ноября президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел церемонию открытия Дня науки. Мероприятие проводят с целью обмена опытом в сфере исследований между сотрудниками Института Пастера и Университета Банги.

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