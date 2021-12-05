В Белом доме считают предстоящий разговор Путина и Байдена очень важным

Вашингтон, 5 декабря. Предстоящие переговоры российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом являются очень значимыми. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, ничего не может заменить запланированный на 7 декабря видеозвонок между президентами двух государств. Об этом она рассказала в интервью телеканалу MSNBC.

«Очевидно, разговор, который президент (Соединенных Штатов. — Прим. ред.) проведет с президентом (России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным, будет очень важным. Замены диалогу между лидерами нет», — рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Также Жан-Пьер добавила, что Путин и Байден рассмотрят широкий спектр вопросов. Американский лидер «с нетерпением» ждет предстоящего разговора со своим российским коллегой, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден дал комментарий журналистам о будущей встрече с лидером России Владимиром Путиным. Глава США рассчитывает на «долгий» разговор.