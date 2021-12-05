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Американское судно с углем для ТЭС прибыло на Украину

Экономика
Американское судно с углем для ТЭС прибыло на Украину
pixabay.com

Киев, 5 декабря. Судно класса «Панамакс» — второе из семи судов — доставило из Соединенных Штатов на Украину 66 тысяч тонн угля для ТЭС. Об этом сообщила пресс-служба «ДТЭК Энерго».

Транзит осуществлен в рамках договоренностей ДТЭК с международными поставщиками об импорте на Украину семи судовых партий с углем из США и Колумбии. Первое судно с американским углем прибыло в ноябре, объем поставки составил 60,5 тыс. тонн.

В ближайшие дни партия пополнит запасы украинских тепловых электростанций.

Энергокризис на Украине способен привести к тому, что зима 2022 года станет для страны тяжелейшей за все годы независимости. Такое заявление сделала экономист Виктория Розанова. Она отметила, что украинское правительство не справляется с вызовами, перед которыми оказалось государство.

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