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Киевский экономист Савченко: украинцы осознанно развалили СССР

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 19:19
Политика
Киевский экономист Савченко: украинцы осознанно развалили СССР
wikipedia.org  /  NEWS UTR

Киев, 5 декабря. Жители украинского государства развалили Советский Союз ради того, чтобы отомстить. Соответствующее заявление сделал бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко.

По словам Савченко, в 1991 году украинцы нарочно разрушили СССР при помощи референдума. Таким образом они ответили на якобы унижения, которые терпели на протяжении долгого времени, раскрыл киевский экономист правду о том, кто развалил Советский Союз. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Савченко подчеркнул, что жители Украины должны «гордиться» своей причастностью к развалу Советского Союза. Также после 1991-го впервые в истории, по мнению эксперта, страна находилась в центре борьбы цивилизаций.

«Тысячу лет у нас была хуторянская идеология. Мы считали себя маленькими, «не трогать никого». А тут нужно выходить на авансцену, быть глобальной нацией. И это, на мой взгляд, главный вызов, к которому мы еще не готовы», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что распад Советского Союза является настоящей трагедией для народа. Соответствующее мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Все новости / Политика / Киевский экономист Савченко: украинцы осознанно развалили СССР
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