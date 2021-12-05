Память создателя «Кинотавра» Рудинштейна могут увековечить в Москве

Москва, 5 декабря. Память создателя «Кинотавра» и продюсера Марка Рудинштейна могут увековечить в Москве. Заслуженный работник культуры России скончался 5 декабря на 76-м году жизни.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, он длительное время дружил с кинопродюсером и даже участвовал в создании «Кинотавра», пишет ТАСС.

«Мы долго дружили, общались с ним. Я и гильдия актеров помогали создать «Кинотавр». Яркая личность, поэтому, конечно, я думаю, что память о нем, о создателе «Кинотавра», должна быть увековечена», — заявил Герасимов.

Рудинштейн скончался в больнице на Таганке. Кинопродюсер был госпитализирован 16 ноября. В конце ноября он впал в кому после перенесенного инсульта. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не спасло жизнь знаменитости.