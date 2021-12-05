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Российским водителям дали рекомендации по безопасному передвижению на автомобиле зимой

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 19:14
Общество
Российским водителям дали рекомендации по безопасному передвижению на автомобиле зимой
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Аварийных ситуаций на дорогах с наступлением холодов становится больше. Эксперты, опрошенные «Российской газетой», рассказали, как обезопасить себя при движении зимой.

В сухую погоду сцепление шин с дорожным полотном значительно лучше, поэтому и тормозной путь меньше. В снегопад и гололед, чтобы избежать неприятностей, следует прибегать к раннему торможению. Для обеспечения безопасности на дороге лучше заблаговременно готовиться к выполнению маневров.

«Традиционно важно перед наступлением холодов проверить тормоза, так как тормозные колодки с разным износом дают диску и колесу разную силу торможения, что на обледенелой зимней трассе может привести к неконтролируемому заносу», — заявил директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

Двигаясь по мокрой и заснеженной дороге, следует отказаться от резких маневров: поворота руля и других действий. Таким образом, риск ухода в занос снижается. Резкие движения рулевого колеса могут быть опасны и в обычных дорожных условиях. Поэтому, чтобы не допустить неуправляемого скольжения или блокировки колес, лучше поворачивать руль плавно, особенно на высокоскоростных трассах.

Автоэксперт Владимир Соловьев ранее напомнил, что водители, которые до сих пор не сменили летнюю резину на зимнюю, рискуют попасть в ДТП. Если по тем или иным причинам «переобуться» сразу не получается, нужно следовать двум правилам: осторожно работать рулем и не превышать скоростной режим.

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зима тормозной путь советы водителям безопасное движение
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