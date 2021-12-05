ООН продлила операции по борьбе с пиратством у берегов Сомали

Нью-Йорк, 5 декабря. Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за разрешение международным военно-морским силам продолжать использовать все необходимые средства для борьбы с пиратством у берегов Сомали в течение еще трех месяцев.

Такой короткий срок обусловлен заявлением властей восточноафриканской республики. Они утверждают, что за последние четыре года не произошло ни одного незаконного захвата или подтопления судов, поэтому подобные операции пора заканчивать.

Ранее Совбез регулярно продлевал разрешение для региональных организаций и государств на борьбу с пиратством и вооруженным грабежом у побережья страны сроком на 12 месяцев. Каждый раз для этого требуется согласие Сомали. Соединенные Штаты Америки подготовили проект соответствующей резолюции, однако в текущем году правительство африканского государства возразило против еще одного продления на год и после переговоров с США и другими членами СБ согласилось только на три месяца.

«Мы считаем, что решения Совета Безопасности по борьбе с пиратством и вооруженным грабежом у берегов Сомали успешно достигли своей намеченной цели», — заявил после голосования посол Могадишо в ООН Абукар Дахир Осман.

Он добавил, что спустя 13 лет после принятия первой резолюции Совбеза длительное отсутствие каких-либо инцидентов, связанных с грабежами или захватом заложников, является истинным свидетельством того, что федеральное правительство Сомали держит ситуацию под контролем.

Осман сообщил, что Могадишо дало согласие на трехмесячное продление мандата, чтобы обеспечить переход к двусторонним договоренностям в отношении территориальных вод страны. По его словам, это поможет правительству регулировать ситуацию с безопасностью на море и сохранить с трудом заработанные достижения.

В тексте резолюции СБ приветствуется неуклонное снижение количества угонов судов у берегов Сомали с 2011 года, а также тот факт, что с марта 2017-го не сообщалось об успешных операциях с целью выкупа. Однако в ней говорится, что угроза возобновления преступных актов и вооруженных разбоев на море сохраняется. При этом дается ссылка на отчеты генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и контактной группы, которые продолжают демонстрировать, что пиратство все еще не искоренено.

В резолюции также отмечаются усилия военно-морской операции Европейского союза у берегов Сомали, начатой в декабре 2008 года, меры Африканского союза по борьбе с разбоем на суше и деятельность других стран в этом отношении, включая Индию, Китай, Японию, Южную Корею и Россию.

Попытки захвата судов у побережья восточноафриканского государства действительно иногда происходят. Так, в августе группа местных пиратов напала на турецкое грузовое судно недалеко от Могадишо.