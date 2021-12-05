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The Economist: политика ФРС и ситуация в Китае угрожают мировой экономике в 2022 году

Экономика
The Economist: политика ФРС и ситуация в Китае угрожают мировой экономике в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 декабря. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и замедление экономического роста в Китае угрожают мировой стабильности во всех отраслях, даже если удастся взять под контроль штамм «Омикрон», сообщает журнал The Economist.

Действия американского Федрезерва, по мнению авторов статьи, приводят к глобальному снижению готовности инвесторов и трейдеров идти на риск. Укрепление доллара также уменьшает товарооборот, поскольку именно в этой валюте выставляются многие международные счета.

Еще одним негативным фактором может стать замедление экономики Китая. Поднебесная — мировой лидер по части потребления алюминия, угля, хлопка, соевых бобов и других видов сырья. КНР еще и крупнейший импортер производственного оборудования, поэтому проблемы в Пекине отразятся на мировой конъюнктуре.

Экономисты Saxo Bank ранее представили «шокирующие прогнозы» для мировой экономики в следующем году. Аналитики заявили о грядущих масштабных переменах, и одним из драйверов изменений станет рост средней продолжительности жизни на 25 лет.

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