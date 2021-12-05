Добрый, классный мужик: актер Деревянко поделился историей знакомства с Рудинштейном

Знаменитый продюсер, актер, кинокритик, режиссер и основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря. Ему было 75 лет. Артист Павел Деревянко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями об известном кинопродюсере и рассказал об особенностях их общения.

«Марк Григорьевич — уважаемый человек и видный деятель, создатель нашего самого лучшего кинофестиваля «Кинотавр». Я познакомился с ним, на самом деле, совсем недавно — несколько лет назад. Мы тренировались в одном клубе в «World Class» на Курской. Я часто приходил днем, и он всегда сидел там после беговой дорожки, ходил в баньку и сидел потом читал газеты, долго так читал. К нему подходили и смеялись люди разные, обнимались, здоровались, перебрасывались парой слов. Марк Григорьевич — добрый, классный мужик, офигенный. Старая школа — она лучшая, крутая. Из-за чего я с каждым днем все больше и больше скучаю по людям, которые сейчас все чаще и чаще уходят… Вот так», — с грустью в голосе высказался Деревянко.

В 2020 году советский и российский продюсер, актер и кинокритик заявил, что у него рак предстательной железы. Рудинштейн ограничил контакты и день рождения планировал провести дома, оберегая себя от COVID-19. Осенью этого года Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом. Помимо творческого наследия Марк Рудинштейн оставил после себя дочь Наталью, а также внуков и правнуков.

Ранее страна простилась с композитором и музыкантом Александром Градским. Композитор любил повторять слова Воланда из книги «Мастер и Маргарита», который говорил, что «человек внезапно смертен».