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Боевики отступили из города Куанго до прибытия обученных россиянами подразделений ВС ЦАР

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 19:22
Весь мир
Боевики отступили из города Куанго до прибытия обученных россиянами подразделений ВС ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 5 декабря. Боевики из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) покинули ранее захваченный город Куанго после того, как узнали, что к населенному пункту движутся подготовленные российскими инструкторами подразделения правительственной армии (FACA).

По словам журналистов, члены бандформирования побоялись вступать в бой с хорошо обученными военнослужащими, так как полученный у отечественных специалистов опыт позволяет им проводить качественные рейдовые и ударные мероприятия.

Узнав о приближении спецподразделений, боевики UPC оставили населенный пункт и отступили в джунгли, опасаясь дорог и головного дозора мобильных частей FACA.

Сразу после этого в Куанго постепенно начали возвращаться мирные жители, ранее сбежавшие от нападавших на территорию соседней Демократической Республики Конго. Как отмечают местные источники, после укрепления оперативной базы и выстраивания новой системы обороны, военным и чиновникам придется заняться вопросами обеспечения гражданских гуманитарной помощью. Отходя, радикалы разграбили все магазины и вывезли продовольствие.

Боевики отступили из города Куанго после прибытия армии ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Нападение на Куанго со стороны боевиков группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) состоялось 2 декабря. Бандформирование атаковало местные силы обороны и безопасности, вынудив последних отступить. Тогда бой длился несколько часов.

Освободить город удалось при консультативной поддержке российских инструкторов, которых аффилированные иностранные СМИ называют сотрудниками «ЧВК Вагнера». Россияне официально занимаются обучением военнослужащих по приглашению центральноафриканских властей и с разрешения Совета Безопасности ООН.

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