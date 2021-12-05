Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн умер в больнице на Таганке

Москва, 5 декабря. Заслуженный работник культуры России, известный продюсер, актер и кинокритик Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни в больнице на Таганке. Трагическую новость о смерти создателя «Кинотавра» сообщил источник в его окружении.

Продюсера доставили в столичную больницу в середине ноября. Причиной госпитализации стал сердечный приступ. Эту информацию позднее подтвердил и сам Рудинштейн.

«Марк умер час назад в больнице на Таганке», — приводит ТАСС слова источника в окружении продюсера.

Рудинштейн известен не только как создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», но и как организатор престижной кинопремии «Золотой овен». Актерское портфолио Рудинштейна также богато на роли: он играл в таких фильмах, как «Мне не больно», «Правосудие волков», «Вольф Мессинг», «Короткое дыхание любви» и «Трое сверху».

Врачи больницы, куда был доставлен продюсер, 27 ноября провели ему сложную операцию по формированию в шее отверстия — трахеостомию. Кроме того, Рудинштейна подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).