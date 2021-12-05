Россия и АСЕАН провели первые в истории совместные военно-морские учения

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первых в истории совместных военно-морских учениях России и стран АСЕАН, планах США расширить свое военное присутствие в Юго-Восточной Азии, Австралии и на островах Тихого океана, результатах визита в Южную Корею главы Пентагона Ллойда Остина, запуске в Лаосе железной дороги Вьентьян — Ботен в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», а также борьбе с терроризмом на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк с 27 ноября по 4 декабря посетил Индонезию, Малайзию, Сингапур и Таиланд.

Его турне по странам Юго-Восточной Азии (ЮВА) продолжает серию поездок высокопоставленных лиц администрации Джо Байдена, включая вице-президента Камалу Харрис, главу Пентагона Ллойда Остина и министра торговли Джину Раймондо, которые посетили регион в последние несколько месяцев. Таким образом США пытаются восстановить свой имидж в ЮВА, заметно ухудшившийся за время правления бывшего президента Дональда Трампа.

Помимо укрепления экономических отношений и восстановления после пандемии COVID-19 Дэниел Критенбринк обсудил с региональными лидерами «способы давления на военное правительство Мьянмы» с целью обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа на территорию страны. Примечательно, что вопросы гумпомощи «пострадавшим сторонам» якобы обсуждалась 19 ноября в ходе незапланированного визита в Таиланд заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна.

Визит помощника госсекретаря также предшествует поездке по странам ЮВА его начальника, Энтони Блинкена. Глава Госдепа намерен посетить регион в этом месяце и провести предварительные консультации перед первым очным саммитом лидеров АСЕАН с президентом Байденом, который планируется провести в Вашингтоне в январе 2022 года.

.@USAsiaPacific Assistant Secretary Daniel Kritenbrink met with @ASEAN Secretary General Dato Lim Jock Hoi. Together we’re working to defend the rules-based international order and tackle global challenges like COVID-19 and the climate crisis. pic.twitter.com/h8gYjOaHh3 — US Mission to ASEAN (@USMission2ASEAN) November 30, 2021

Министр армии США Кристин Уормут 1 декабря в ходе вебинара вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявила, что Вооруженные силы Соединенных Штатов ищут возможности для расширения своего присутствия в Юго-Восточной Азии в рамках стратегии сдерживания Китая.

«Есть большое желание расширить наш доступ и механизмы базирования в Юго-Восточной Азии, потому что если бы мы смогли это сделать, у нас была бы более рассредоточенная позиция, которая дала бы нам гораздо больше гибкости», — сказала Кристин Уормут.

Она подчеркнула, что подобные шаги зависят от переговоров, которые будут вестись под руководством Пентагона и Госдепартамента. В пример министр армии привела визит на Филиппины Ллойда Остина и его успехи в полноценном возобновлении действия соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве между Манилой и Вашингтоном.

Потенциальным кандидатом на расширение военного сотрудничества со Штатами может стать Таиланд, где ранее уже размешались американские базы. США также предпринимают попытки выстроить более тесные отношения с Индонезией.

U.S. Army keen to expand Southeast Asia access amid China worries - It’s important to work collectively to avoid war in Asia and the best strategy is strong deterrence. https://t.co/44tNeN3QBj — Pham Quang Vinh (@vinhlhq2015) December 2, 2021

В рамках подготовки ВС к противостоянию с Китаем Пентагон намерен улучшить военную инфраструктуру на Гуаме и в Австралии. Также планируется уделить внимание расширению строительства на других островах Тихого океана.

Заместитель помощника министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что американцы собираются разместить в Австралии на ротационной основе истребители и бомбардировщики.

Соответствующее решение было принято на основании отчета Пентагона, составленного по распоряжению президента Джо Байдена. Документ сосредоточен на проблемах Индо-Тихоокеанского региона и сдерживания Китая. С марта его подготовкой занимался Ллойд Остин.

US Global Posture Review & Australia - 'politics, geography, direct military partnership & Aust cash' are the ingredients to make Aust a ‘deployment & sustainment hub’. It's about Stirling naval base & subs - and Darwin harbour. https://t.co/FvZi7iGZ9m — Michael Shoebridge (@michael_ASPI) December 2, 2021

Индонезия

В территориальных водах Индонезии с 1 по 3 декабря прошли первые в истории совместные военно-морские учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Морская фаза мероприятия прошла у побережья Северной Суматры в Малаккском проливе, одном из важнейших морских путей в мире. В ней были задействованы военные корабли и самолеты Индонезии, Малайзии, Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Брунея и России. Остальные члены АСЕАН участвовали в качестве виртуальных наблюдателей.

Командующий Первым флотом Индонезии Арсиад Абдулла заявил, что учения повысят оперативную совместимость и взаимопонимание между российскими и АСЕАН-овскими военными. Таким образом ассоциация рассчитывает обеспечить баланс сил и подтвердить базовый для себя принцип неприсоединения в условиях растущего противостояния в регионе между США и Китаем.

«Россия — одна из крупнейших держав, и для АСЕАН важно подчеркнуть, что она хочет развивать связи в области безопасности со всеми крупными игроками. Члены АСЕАН надеялись на гораздо большее участие России в делах региона, и это одна из областей, на которую мы можем опираться», — сказал Коллин Кох, научный сотрудник по вопросам морской безопасности Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Следующие военно-морские учения России и АСЕАН планируется провести во Владивостоке.

Republic of Singapore Navy -



Being a part of the ASEAN-Russia Maritime Exercise!



Our Victory-class missile corvette RSS Vigour is currently exercising off Sabang, Indonesia with seven other ships from ASEAN Member States and Russia. Joining them ... https://t.co/3eqw8cYC8d pic.twitter.com/ORgMcT96sd — Johnson Thong LP (@JohnsonThongLP) December 2, 2021

Лаос

В Лаосе 3 декабря была официально открыта железная дорога Вьентьян —Ботен, которая сократит время в пути от столицы до китайско-лаосской границы с двух дней до трех часов. Это первый и пока единственный в Юго-Восточной Азии полностью завершенный крупный инфраструктурный проект в рамках глобальной инициативы Пекина «Один пояс — один путь».

Общая стоимость проекта железной дороги составила порядка шести миллиардов долларов или около одной трети ВВП Лаоса. Это вызывает споры о целесообразности строительства столь дорогой магистрали и опасности попадания страны в долговую ловушку, так как проект реализован в основном за счет кредитов от банков КНР.

Эксплуатироваться линия будет совместным предприятием «Лаосско-китайские железные дороги», которое на 70% принадлежит китайскому конгломерату China Railway Group, а на 30% — государственной компании «Лаосские национальные железные дороги» министерства общественных работ и транспорта.

Участок маршрута Вьентьян — Ботен является вторым звеном железной дороги Китай — Лаос, которая, в свою очередь, планировалась как часть линии Куньмин — Сингапур. Таким образом Пекин рассчитывает связать свою континентальную провинцию Юньнань с крупнейшим в регионе портом и финансовым центром. Однако на сегодняшний день можно рассчитывать на продолжение ж/д-ветки только до логистических хабов Таиланда, что позволит лаосским товарам получить прямой выход к морю.

Филиппины

В ходе столкновения с правительственными войсками в муниципалитете Шариф Сайдона Мустафа южной провинции Магинданао 1 декабря был ликвидирован известный боевик по имени Адсам. Он являлся сыном Хасана Индала, одного из полевых командиров фракции Абу Тораифе террористической группировки «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо», аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

На следующий день недалеко от города Мамасапано силы безопасности убили еще пятерых членов этой же фракции. Среди них оказался Асим Каринда, также известный как Абу Азим.

По данным военной разведки, Каринда недавно сменил на посту общего лидера региональной ячейки ИГ Салахуддина Хасана, который был убит во время спецоперации 29 октября.

Южная Корея

Делегация высокопоставленных военных чиновников США во главе с министром обороны Ллойдом Остином 1 декабря прибыла с двухдневным визитом в Южную Корею.

В ходе 53-го Консультативного совещания по вопросам безопасности между Вашингтоном и Сеулом стороны договорились о расширении роли Южной Кореи в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в опубликованном по итогам встречи совместном коммюнике особо отмечена «важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Официальные лица Южной Кореи отметили, что оба пункта еще находятся в стадии обсуждения. Однако сам факт постановки таких вопросов может говорить о постепенном изменении позиции южнокорейцев к американским инициативам в регионе. Прежде Сеул придерживался более нейтрального подхода, не желая портить отношения с Пекином.

"South Korea’s Defense Minister Suh Wook and US Defense Secretary Lloyd Austin are set to host the 53rd ROK-US Security Consultative Meeting (SCM) in Seoul on Thursday."@dagyumji @TheKoreaHerald https://t.co/9YVZnozcOT — The Korea Society (@koreasociety) November 29, 2021

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.