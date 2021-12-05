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Армия ЦАР приступила к зачистке окрестностей освобожденного от боевиков города Куанго

Весь мир
Армия ЦАР приступила к зачистке окрестностей освобожденного от боевиков города Куанго
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 5 декабря. После бегства группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) из ранее занятого Куанго, национальная армия (FACA) организовала охрану города и начала зачистку его окрестностей. Об этом сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Как стало известно, курирует операцию по освобождению населенного пункта премьер-министр Анри-Мари Дондра. Именно он распорядился направить туда войска.

«В настоящее время в Куанго развернуты основные силы FACA и подразделения специального назначения, которые прошли дополнительную подготовку у российских инструкторов. Еще при подходе военных, боевики решили сбежать, разграбив магазины и продовольственные склады.

Армия выстроила оборону города и приступила к поиску нападавших. Однако последние скрылись в джунглях, побоявшись вступить в боестолкновения», — пишут авторы статьи.

По словам президента специальной делегации Куанго, прибытие военнослужащих успокоило жителей, которые вынужденно покинули окрестности населенного пункта.

«Появление бойцов FACA внушает оптимизм, поэтому мы выражаем благодарность центральному правительству. Поражает скорость реакции на нападение, это показатель того, что армия стала сильнее.

Тем не менее просим власти оказать поддержку в будущем, так как во время атаки радикалы разграбили и сожгли несколько домов, убили дежурного жандарма и местную жительницу. Угнали скот у пелей (местная народность — Прим. ФАН)», — заявил он.

По мнению премьер-министра Дондра, нападение на Куанго стало очередным доказательством недоговороспособности боевиков UPC, хотя ранее власти объявили о прекращении огня на всей территории страны. Также освобождение города было бы невозможно без поддержки российских инструкторов.

Армия ЦАР приступила к зачистке окрестностей освобожденного от боевиков города Куанго
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Отечественные специалисты, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», занимаются обучением личного состава ВС ЦАР и консультируют местных военачальников. Они официально находятся на территории республики: по приглашению правительства и с разрешения Совбеза ООН.

Нападение радикалов на Куанго произошло 2 декабря. Члены «Союза за мир в ЦАР» атаковали силы обороны и безопасности, вынудив последних отступить.

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Все новости / Весь мир / Армия ЦАР приступила к зачистке окрестностей освобожденного от боевиков города Куанго
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