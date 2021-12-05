Подписчики высмеяли Собчак из-за нелепого головного убора

Москва, 5 декабря. Поклонники неоднозначно восприняли вечерний образ скандальной журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Знаменитость вышла в свет в кружевной шапочке, напоминающей плавательную.

Строгий черный брючный костюм с глубоким вырезом в зоне декольте и ажурный черный бюст дополнили кружевной головной убор. Аксессуар вызвал множество вопросов у пользователей Сети. Подписчики посмеялись над нелепым, по их мнению, модным решением звезды.

Pr Scr instagram.com / @xenia_sobchak

«Никогда не думала, что шапки «Алешки» в моде будут»; «Это уже клоунада, а не стиль»; «Это гламурная плавательная шапочка?» — прокомментировали образ Собчак подписчики.

Несмотря на критику со стороны пользователей Сети, звезда все равно признательна своей аудитории. Так, ранее журналистка предложила своим фолловерам принять участие в новогоднем корпоративе. Она готова отправиться в любой город и провести торжество бесплатно.

Скандальная телеведущая является одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Цены на услуги автора YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» варьируются от 4,5 до 5,5 миллиона рублей.