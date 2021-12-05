Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 20:04
20:03
Происшествия
Прокатившего инспектора ДПС на капоте жителя Дагестана задержали правоохранители
20:02
Общество
Путин заявил, что вакцина «Спутник V» должна как можно быстрее получить сертификат ВОЗ
20:01
Общество
Добрый, классный мужик: актер Деревянко поделился историей знакомства с Рудинштейном
19:57
Общество
Владимир Путин напомнил об эффективности и безопасности вакцины «Спутник V»
19:55
Происшествия
Движение поездов на оранжевой ветке метро Москвы затруднено из-за человека на крыше вагона
19:54
Политика
Замглавы МИД Грушко счел абсурдными нападки на РФ из-за «несоблюдения» Минских соглашений
19:54
Экономика
Минтруд России скорректирует правила выплаты пенсий
19:53
Экономика
Стоимость природного газа может обвалиться в ближайшее время
19:50
Общество
Путин заявил о недопустимости ущемления в правах привитых российскими вакцинами
19:48
Происшествия
В Екатеринбурге женщина со сломанной ногой получила новый перелом в травмпункте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Подписчики высмеяли Собчак из-за нелепого головного убора

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 18:46
1
Шоу-бизнес
Подписчики высмеяли Собчак из-за нелепого головного убора
Prt Scr instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 5 декабря. Поклонники неоднозначно восприняли вечерний образ скандальной журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Знаменитость вышла в свет в кружевной шапочке, напоминающей плавательную.

Строгий черный брючный костюм с глубоким вырезом в зоне декольте и ажурный черный бюст дополнили кружевной головной убор. Аксессуар вызвал множество вопросов у пользователей Сети. Подписчики посмеялись над нелепым, по их мнению, модным решением звезды.

Подписчики высмеяли Собчак из-за нелепого головного убора
Pr Scr instagram.com / @xenia_sobchak

«Никогда не думала, что шапки «Алешки» в моде будут»;

«Это уже клоунада, а не стиль»;

«Это гламурная плавательная шапочка?» — прокомментировали образ Собчак подписчики.

Несмотря на критику со стороны пользователей Сети, звезда все равно признательна своей аудитории. Так, ранее журналистка предложила своим фолловерам принять участие в новогоднем корпоративе. Она готова отправиться в любой город и провести торжество бесплатно.

Скандальная телеведущая является одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Цены на услуги автора YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» варьируются от 4,5 до 5,5 миллиона рублей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Подписчики высмеяли Собчак из-за нелепого головного убора
собчак мода звезды
1 комментарий
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать