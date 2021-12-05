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Китай может опередить США в освоении космических технологий к 2030 году

Армия
Китай может опередить США в освоении космических технологий к 2030 году
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 5 декабря. Китай в два раза быстрее США продвигается в освоении космических технологий, заявил замглавы по космическим операциям в Космических силах США генерал Дэвид Томпсон.

По его словам, к 2030 году Пекин может обогнать американцев в этом направлении. Он отметил, что китайцы очень активно создают и модернизируют свои космические аппараты. Томпсон заявил, что космический потенциал Китая стремительно развивается.

«Очень скоро, если мы не начнем ускорять наше развитие и возможности по доставке объектов в космос, они нас обойдут. 2030 год — это не чрезмерная оценка ситуации», — заявил он.

Конгрессмен-демократ Джим Купер согласен с оценкой Томпсона. По его словам, Космическим силам США не удается нарастить темпы развития, чтобы идти вровень с частной космической индустрией. При этом он добавил, что Пекин и Вашингтон теперь ведут настоящую гонку.

Ранее американский ученый Эдвард Теллер объяснил, почему США не смогли вырвать лидерство у СССР в космосе. По его словам, переломным моментом в этом противостоянии стал полет Юрия Гагарина.

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сша китай космос пентагон
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